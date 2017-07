D'Pokeren a Verhandele vum Wirtschaftsminister Etienne Schneider fir e Google Datazenter op de Rouscht ze kréien, schéngt opgaangen ze sinn: RTL-Informatiounen no ass d'Transaktioun, fir déi 25 Hektar beieneen ze kréien, wou d'Gebai soll hikomme bal ofgeschloss, et feelt nach just d'Awëllegung vun engem vun de Proprietairesfamillje vun de Stécker, déi an der Géigend vun der Molkerei leien.

Alles an allem wëll Google en Datazenter mat enger Capacitéit vun enger Millioun Meter-Carré Server-Surface opriichten.

Google schéngt bereet ze sinn, fir déi néideg Parzellen eng Zomme vu ronn 35 Milliounen ze bezuelen, den Gesamt-Invest vu Google hei zu Lëtzebuerg géif sech op eng ronn Milliard chiffréieren. De Lëtzebuerger Staat huet an der Transaktioun d'Roll vun engem Vermëttler gespillt.

Wéi gesot schéngt d'Regierung hiren Deel fir d'Server-Farm an de Grand-Duché ze kréien, gemaach ze hunn, d'definitiv Decisioun, op d'Amerikaner vu Google, dann elo mam Deal d'Accord sinn, läit natierlech am Siège a Kalifornien, wou och d'Lëtzebuerger Vertrieder déi nächst Stonnen empfaangen ginn.

Eng offiziell Confirmatioun aus dem zoustännegen Wirtschaftsministère steet bis op weideres aus, et wëll ee sécher goen, dass alles an dréchenen Dicher ass, et gëtt op eng Chamberkommissioun e Méindeg de Mueren verwisen, fir déi d'CSV de Punkt vum "Google-Deal" op den Ordre du Jour setze gelooss huet.



De Stroumverbrauch vu Google wärt sou héich, dass doduerch souguer de Präis vum Elektresche fir d'Bierger kéint erofgoen. Och d'Handwierksbetriber hei aus dem Land géifen an de Projet mat agebonne ginn. Den Datazenter vu Google wier immens wichteg fir de Grand-Duché a géif dem Land en positiven Image weltwäit ginn, heescht et aus dem Ministère.



Google investéiert weltwäit

Den Internetgigant huet an der Lescht vill Avantagen a punkto Späichere vun Donnéeën, par Rapport zu Amazon Web Services verluer. Google wëll de Réckstand elo ophuelen an huet dofir annoncéiert 12 Datazentren uechter d'Welt ze bauen.



Een dovunner an den USA, een Aneren a Japan. Et sinn also 10 Ticketen iwwereg bliwwen, déi bis 2018 sollte verdeelt ginn an do hat sech Lëtzebuerg direkt positionéiert. De Grand-Duché wär ideal duerch seng Business-Orientéierung an duerch seng gutt Internet-Infrastruktur déi mat all de wichtegen Haaptstied an a puer Dausendstel Sekonne verbonnen ass.

