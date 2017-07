Microsoft abandonne le système Windows Phone © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Et war e Versuch, fir sech géint Android an iOS ze wieren, ma dee koum ze spéit. Microsoft hat Enn 2016 bekannt ginn, dass keng Updates méi fir Windows Phone 8.1 géife geliwwert ginn. Déi lescht Versioun vum System, déi 2014 erauskoum, gëtt vum 11. Juli net méi aktualiséiert.



Zanter 2010 gouf et dee Service, héchstwahrscheinlech net mat Zäit fir Apple oder Google Konkurrenz ze maachen, déi méi wéi 99% vun de Smartphonen op der Welt equipéieren. 85,1 Prozent vum Maart fir Google (Android) an 14,7 Prozent fir Apple (iOS), esou de Büro de Recherche IDC. Net genuch Appe ware fir Windows Phone disponibel, d'Entwéckler hu sech vum Ufank un op déi 2 Leader konzentréiert.

Microsoft verschwënnt awer net komplett aus der Smartphone-Welt, well de Betribssystem Windows 10 och mat verschidden Apparater, also als mobil Versioun, kompatibel bleift.

Den nächsten Update vu Windows 10 soll Microsoft-Appen d'Chance ginn, besser mat de verschiddene Plattformen ze schaffen, sief et Windows, iOS oder Android.2013 hat Microsoft 7 Milliarden Dollar ausginn, fir Nokia opzekafen, a sech esou nees eng Plaz an der grousse Course vum mobillen Telefon ze sécheren. D'Operatioun war eng reegelrecht Néierlag fir den Ex-Boss Steve Ballmer. Säi Nofolger Satya Nadella huet de Problem direkt verstanen an d'Grupp ëmmer méi aus dem Smartphone-Maart zréckgezunn an esou och Dausende vu Leit entlooss. Zejoert gouf eng Ännerung an der Strategie annoncéiert, fir dës Changementer z'erklären.Zanterhier ginn aner Produiten ënnerstëtzt, wéi zum Beispill déi hybrid-Apparater Surface oder Cloud-Servicer. Kënschtlech Intelligenz an mixt Realitéit ginn ëmmer méi entwéckelt, fir do op d'mannst do ganz wäit Vir ze sinn.D'Resultater vun der amerikanescher Firma ginn den 20. Juli publizéiert.