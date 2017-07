An enger Galerie ass dës Situatioun passéiert: beim Poséiere fir e Selfie huet eng jonk Fra e ganzen Deel vun enger Expo an enger Galerie zu LA zerstéiert.Dat Ganzt ass virun zwou Wochen an der 14th Factory geschitt, bei der Visite vun enger Expo vum Kënschtler Simon Birch mat Skulpturen, déi eng rechteckeg Form hunn an alleguer a verschidde Reie gestallt sinn.Déi Fra ass virun esou enger Skulptur op d'Knéie gaangen, fir e Selfie ze huelen. D'Perspektiv war natierlech optimal, ma leider huet hiert Gläichgewiicht net matgespillt: beim Falen huet si déi Sail ëmgehäit, déi just hannert hir stoung. An well et esou schéin ass, huet si een Domino-Effekt ausgeléist, andeems eng Sail op déi Nächst gefall ass. Peinlech.An deier, well de Materialschued ass héich: 200'000 Dollar, ongeféier 170'000 Euro. Een deiere Selfie!