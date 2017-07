Si stockéiert Kopie vun de wichtegsten Datenzenter a Regëster vum Land, wat zum Beispill d'Populatioun, d'Entreprisen oder nach de Kadaster vum Land betrëfft.



Estland ass bekannt fir seng innovativ Technologien a gëtt dowéinst dacks "E-Stonie" genannt.



Dësen Accord erlaabt et Estland, déi éischt weltwäit Ambassade mat Donnéeën hei am Grand-Duché ze etabléieren, fir esou sensibel Informatioune baussent sengem Territoire kënnen ze stockéieren.



Wou genee den Datazenter hikënnt, bleift geheim, fir d'Immunitéit vun den Donnéeën ze garantéieren. Just déi Leit, déi vum Staat Estland autoriséiert sinn, hunn Accès.



De Protocole d'Accord war schonn d'lescht Joer ënnerschriwwe ginn. De Bilateralen Accord dierft dëse Mount hei zu Lëtzebuerg ënnerschriwwe ginn, vun deenen zwee respektive Premierministeren, Xavier Bettel an Juri Ratas.



Informell Reunioun zu Tallinn

De Premier Xavier Bettel ass iwwregens e Méindeg an en Dënschdeg a senger Funktioun als Kommunikatiouns- a Medieminister fir eng informell Reunioun zu Tallinn, op där et ënnert anerem ëm den digitale Bannemaart an déi fräi Zirkulatioun vun Donnéeë geet.

An dem Kontext kënnt de Xavier Bettel ënnert anerem mam Vizepresident vun der Europäescher Kommissioun Andrus Ansip zesummen. Um Programm steet och eng Entrevue mam Premier vun Estland, dem Juri Ratas. Et geet dobäi ëm d'Prioritéite vun der Regierung vun Estland, dat den Ament d'Presidence vun der Europäescher Unioun huet.