E Méindeg de Moie war eng Reunioun vun der parlamentarescher Wirtschaftskommissioun zum méigleche Google Datazenter zu Lëtzebuerg. Dem Etienne Schneider no sinn d'Basiskonditiounen erfëllt. Et stéing just nach d'Fro vun den Terrainen aus. Et hätt een déi meescht Zousoen, et wär awer eng, déi nach aussteet. Google hätt keng definitiv Deadline gesat, bis wéini den Dossier muss komplett sinn. Et wär een awer presséiert, net dass Google op eemol seet: "Et geet eis duer, mir ginn enzwousch anescht!" De Konzern géif och dann eréischt eng Decisioun huelen, wann all d'Fakten um Dësch leien.



No der Reunioun huet de Felix Eischen vun der CSV als Vizepresident vun där Kommissioun fonnt, et wär schéin a gutt, dass alles gemaach gëtt, fir Google op Lëtzebuerg ze kréien, mä wann ee mat der selwechter Energie géif schaffen, fir klengen a mëttelstännege Betriber Terrainen zur Verfügung ze stellen, wier een och do vläicht e bëssen op der gewonnener Säit. Lo géife souguer Terrainen aus der Zone-Verte eraus reklasséiert ginn, fir dass kann drop geschafft ginn. Et dierft een déi kleng Betriber net vergiessen, well och déi stelle Leit an, déi aus eise Schoule kommen.





D'CSV wär net dogéint, dass Google op Lëtzebuerg kënnt, ma et sollt een aner Betriber net vergiessen an d'Land net zoutässele mat e lauter sou Entreprisen, soudass d'ekonomesch Identitéit vum Land géif verluer goen.