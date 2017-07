© Twitter

Le compte Twitter du ministère de la Culture @MinistereCC en roue libre ce soir pic.twitter.com/ivs2NMmWxv — Benjamin Hue (@benjaminhue) July 18, 2017

Le compte @MinistereCC a été usurpé entre 1h et 5h. Toutes nos excuses pour ces tweets indésirables. Nous essayons de régler le problème. — Ministère Culture (@MinistereCC) July 18, 2017

Okay ! Mais du coup rdv à quelle heure ? pic.twitter.com/DiZuCf8tyN — Newtiteuf (@Newtiteuf) July 18, 2017

Et freet ee sech, ob den 13 Joer jonke Bouf dës "Aktivitéit" och spéider op säin CV schreiwe wäert, awer d'ganzt Land huet et op alle Fall matkritt. En Dënschdeg tëscht 1 an 5 Auer moies huet hien de Computer vu senger Mamm benotzt an do fir de Kont vum franséische Kulturministere eng ganz Rei Tweets publizéiert, déi net Grad an der Linn vum Besëtzer louchen:De Jong hätt sech gelangweilt an hat op eemol decidéiert, während der Nuecht surfen ze goen. De Computer vu senger Mamm, déi tatsächlech fir de Ministere schafft, louch ouni weider Sécherheet bei hinnen um Dësch an esou ass dat Ganzt ugaangen.Frech, onmanéierlech, an onhéiflech Message goufe während 4 Stonne publizéiert an hunn d'ganz Natioun geschockt. De Kont ass mol net piratéiert ginn, alles war zougänglech an ouni Problem ze benotzen.Eng laang Nuecht fir de jonken "Hacker", dee sech u sech dobäi näischt Béises geduecht huet, sech awer héchstwahrscheinlech gutt amuséiert huet! Vill Leit hu natierlech reagéiert a matgespillt, mä et weess nach keen, wat fir Konsequenzen dat ganzt Spill fir seng Mamm wäert hunn. De Ministere huet sech op alle Fall kuerz no 6 Auer moies entschëllegt:Zanterhier gëtt et och keng Spur méi vun de Messagen, déi gepost goufen, et hofft een, dass de Bouf vun der Community Managerin seng Lektioun geléiert huet, och wann dat Ganzt e klenge Succès war. Schlëmm war et net, schéin och net. De Ministere hätt souguer inoffiziell matgedeelt, dass hire Kont nach ni esou populär gewiescht wier ... vläicht soll een déi Jonk och heiansdo gewäerde loossen? Oder säi Computer besser schützen ...