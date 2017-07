© afp

D'Verhandlunge fir e Site fir den Datazenter vu Google hei zu Lëtzebuerg ze fannen, sinn nach ëmmer net ofgeschloss. Sollt Google sech effektiv am Grand-Duché néierloossen, géif den amerikaneschen Technologiekonzern sech, wéi et elo ausgesäit, net op de Rouscht ma op engem Terrain um Bousbierg, hannert der Industriezone "Klengbousbierg" zu Biissen néierloossen. Nach feelt awer nach ëmmer eng Ënnerschrëft. Oder anescht ausgedréckt 1,8 vun 33 Hektar am Ganzen.

Google: 1,8 Hektar feelen / Reportage Claude Zeimetz



An enger éischter Phas hat d'Regierung jo eng aner Plaz um Rouscht nieft der Luxlait a Creos ausgewisen. Aus dësem Plang ass jo wéinst dem Refus vun engem Bauer an der Mëtt vum Site näischt ginn.E Mëttwoch de Mëtteg huet elo de virleefeg leschte Proprietaire, dee gewëllt ass säin Terrain um Bousbierg ze verkafen, den Accord ënnerschriwwen, dat a Präsenz vum Office National de Remembrement. Dës Verwaltung huet d'Verhandlunge mat de Proprietairen am Optrag vun der Gemeng Biissen gefouert, dat wéinst senger 50järeger Experienz an op Propositioun vum Landwirtschaftsminister Fernand Etgen. De Remembrement war elo zanter dem 26. Juni Dag an Nuecht mat de Baueren amgaang ze verhandelen. D'Gemeng ënnerschreift nämlech d'Promesse de vente an huet d'Dossieren elo do leien.Alles an allem geet et beim Projet vum Datazenter net ëm 25, mä souguer ëm 33 Hektar, déi Google brauch, wéi eis de President vum Office National de Remembrement Georges Fohl op Nofro hinn sot. 33 Hektar, déi op eng 15 Proprietéiten opgedeelt sinn an 24 bis 25 Leit gehéieren.Dat heescht also ganz vill Eenzelpersoune mat deenen elo réischt an de leschten zwou Wochen virum 14. Juli am Detail geschwat a konkret verhandelt gouf. De Remembrement ass effektiv eréischt fir den zweete Site an d'Spill komm a gouf domadder chargéiert, bis de 14. Juli, also leschte Freideg, mat sech mat de Proprietairen eens ze ginn.Deen Dag huet den Office National de Remembrement och effektiv säin Dossier ofgeschloss an e Rapport a Kalifornie geschéckt. An et hat net vill gefeelt, fir datt Google de Sak hätt kënnen zoumaachen. Zwee Proprietairen, déi bis e Freideg an der Vakanz waren, hunn antëscht ënnerschriwwen. Ma wéi gesot ass nach ëmmer net alles an dréchenen Dicher.Fir datt d'Regierung den Deal mat Google offiziell ofschléisse kann, feelt nämlech nach ëmmer eng Ënnerschrëft. Eng Ënnerschrëft vun engem vun 3 Coproprietaire vun zwou Parzelle vun 1,8 Hektar. Déi aner zwee si bereet, ze verkafen, hunn och schonn ënnerschriwwen. Eng Persoun strieft sech awer nach ëmmer dergéint. Wéi een héiert, geet et ëm en Ierfschaftssträit. De Problem ass, dës Parzelle leie ganz zentral, sou datt net op se verzicht ka ginn.De Bauer, deen an enger éischter Phas refuséiert hat, ze verkafen, huet fir de Plang B iwwregens säin Accord ginn. Anescht, wéi beim éischte Site, sinn an dësem Fall nëmmen Terraine betraff an net de Bauerebetrib, dem Bauer säin Heemechtshaus, wat komplett delokaliséiert hätt misse ginn. Fir den Accord vun de Baueren ze kréien, géif d'Geld net duergoen, sou de President vum Remembrement. Duerfir hätt een no valabelen Kompensatiounsmesure fir d'Terraine gesicht. Wat de Präis vun den Terrainen ugeet, wollt de Beamte weider net drop agoen. Just esou vill, e wier ganz transparent gewiescht a sécher eng Plus-Value fir Akerland an der Zone verte.Dem Office National de Remembrement seng Missioun ass zanter dësem Mëttwoch offiziell eriwwer. Et hätt ee seng Missioun a ganz kuerzer Zäit erfëllt, sou de Georges Fohl. Elo misst op engem aneren Niveau, um Niveau vun de Juristen no enger Léisung gesicht ginn, sou de President.