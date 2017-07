© afp

Aner Regierunge géifen dat héchstwahrscheinlech witzeg fannen, wann ee vun hire Memberen mat enger harmloser, léiwer Figur aus der Kannerwelt géif verglach ginn. A China ass et wuel aneschters, hei gëtt et mëttlerweil eng Lëscht mat all den Elementer, déi ee benotze kéint, fir mam Regime de Geck ze maachen.Zanter 2013 gëtt de Winnie-Pu reegelméisseg benotzt, fir léif mam Xi Jinping, dem aktuelle President, de Geck ze maachen, well si sech och wierklech e bësse gläichen. Eng Fotomontage hat deemools de chinesesche President an den Barack Obama mam Winnie Pu a mam Tigger verglach. Zu deem Moment war et nach erlaabt, fir de klenge Teddybier ze benotzen, deem seng Geschicht an den 20er Joer an England vum Alan Alexander Milne fir d'Kanner erfonnt hat.Dës Woch gouf et eng radikal Ännerung, well ganz vill Servicer elo d'Referenzen iwwer den Winnie guer net méi toleréieren. Et gi keng Winnie-the-Pooh-Stickeren op WeChat méi, déi chinesesch Variant vu Whatsapp. Op Weibo, hir Versioun vun Twitter, konnt ee Biller vum léiwe klenge Bier gesinn, awer net kommentéieren, well de Contenu hei als "illegal" bezeechent gouf.D'Zensur vu Peking ass also extrem virsiichteg, wann et ëm den Image vum Staatschef geet, och wann et sech nëmmen ëm léif, onschëlleg a virun allem witzeg Biller handelt. Et ass een nach wäit vun enger Demokratie, wou net all online-Firma kontrolléiert gëtt, fir d'Regierung ze "beschützen".