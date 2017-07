Natierlech Kierpergerécher sinn zwar ganz normal awer net ëmmer wëllkomm, virun Allem, wann et waarm ass a wann een zum Beispill mam Bus, mam Zuch oder geschwënn mam Tram fiert.Déi bekannt Fotomark Konica Minolta wäert a Japan ganz geschwënn ee Gadget op de Maart bréngen, dee Gerëch ophëlt, analyséiert an duerno seng ganz objektiv Meenung gëtt, o.eng Persoun gutt richt, oder net. KunKun, wäert den Appart heeschen, wat esou vill heescht wéi "snif snif".Am Moment kann ee KunKun un de Féiss, Hoer, Oueren a ënnert d'Äerm notzen. D'Miessungen analyséieren dräi wichteg Elementer: Schweess, extern Gerécher, wéi Fett, an eng drëtt Kategorie, déi sech kareishu nennt, wat esou vill heescht wéi Altersgeroch.Déi ganz kompakt Këscht kann een iwwerall mathuelen, se verbënnt sech iwwer Bluetooth mam Smartphone a gëtt engem d'Resultat bannent e puer Sekonnen.De Grënner vun dësem Projet, Daisuke Koda, huet eng ganz einfach Erklärung zu senger Iddi ginn: "Leit berouegen andeems se Bescheed gesot kréien, dass se sténken a se vun der Angscht befreien, fir et net ze wëssen".Dëse Summer soll dat Ganzt erauskommen, awer an enger éischter Phas nëmmen a Japan. De Preis läit bäi 30.000 Yen, ongeféier 230 Euro.Wann dës Iddi wierklech klappt, soll een dat och an Europa vermaarten, et géif bestëmmt e grousse Succès ginn an och fir aner Kierperdeeler.