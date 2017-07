© DFL

So sieht es aus im #TV-Kontrollzentrum der #DFL für den #Video-Assistenten - Hightech und direkter Draht zum #Schiedsrichter im Stadion pic.twitter.com/q4qo9Uletc — Chris Lymberopoulos (@Sky_ChrisL) 20. Juli 2017

Vun dësem Center aus ginn d'Arbitteren bei allen 306 Matcher vun engem Video-Assistent ënnerstëtzt. Am 100 Quadratmeter grousse Studio kënne gläichzäiteg 6 Video-Assistente schaffen. De Studio ass am Cologne Broadcasting Center.De Video-Assistent soll de Match awer net voll a ganz bestëmmen. Et ginn nëmme 4 Situatiounen an deenen dësen zum Asaz komme soll: wann ee Goal geschoss gëtt, bei engem Eelefmeter, enger rouder Kaart a bei Spillerverwiesslungen.Mat dëser neier Technik sollen an Zukunft schlëmm Feelentscheedunge verhënnert ginn.Déi lescht Saison goufen an der Bundesliga 104 spillrelevant Feeldecisioune getraff, 77 dovun hätte mam Asaz vum Video-Assistent kënnen opgeléist ginn.