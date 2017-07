© afp

Méi wéi 2 Joer nom Echec vun der éischter Versioun vun de Google Glass, déi amerikanesch Firma probéiert elo dat Ganzt nach eng Kéier, awer aneschters. Dat huet Alphabet, d'Mammegesellschaft vu Google, virun e puer Deeg matgedeelt.2015 hat den Technologie-Ris de Verkaf vu senge ëmstridde Brëller ënnerbrach, well ënnert anerem d'Kamera ze diskret konnt benotzt ginn an esou d'Privatsphär vun anere Leit net respektéiert gouf. Deemools hate se schonn nei Versioune versprach, ouni direkt vum Delai ze schwätzen. Zanterhier huet Google ganz geheim eng limitéiert Zuel vun Apparater bäi Firme getest, wéi Boeing, General Electric oder Volkswagen. Méi wéi 50 Gesellschafte probéieren dës Glass Enterprise Edition aus."De Feedback ass zanter 2 Joer esou positiv, dass dëse neie Modell ëmmer méi Entreprise proposéiert ka ginn", esou Google op hirem offizielle Site.De Ris vun der Silicon Valley verséchert och, dass ee mam Brëll "méi séier, méi konzentréiert a méi effikass" schaffe kann, andeems d'Hänn fräi sinn, wann een eppes liese muss, wéi eng Gebrauchsanweisung. Dëse neie Modell ass méi liicht a méi komfortabel, fir laang domadder ze schaffen. D'Liewensdauer vun der Batterie gouf natierlech och däitlech verbessert.Google ass awer net deen eenzegen Acteur an der Welt vu connectéierte Brëller, well zanter 2015, hu sech aner Firmen fir dës Technologie intresséiert. Snapchat zum Beispill wëll am September seng Spectacles op de Maart bréngen, fir e jonke breede Public, d'Haaptzil vun Chat-Service.