No dëser Tragedie huet d'Band decidéiert, eng speziell Säit online ze setzen, déi den Numm vum Sänger dréit. D'Fans kënne sech hei zu Wuert mellen, Noriichten hannerloossen oder dat soen, wat hinnen duerch de Kapp geet.D'Messagen, déi op sozial Reseaue mam Hashtag #RIPChester zirkuléieren, ginn alleguer hei gesammelt. Souveniren, Biller, Videoen an aner Elementer, déi d'Leit dobaussen hunn, gi vun der ganzer Communautéit fräi gedeelt.Eng ganz schéi Manéier, dem Chester Bennington Äddi ze soen, awer net nëmmen. Fir d'Membere vun der Band ass et och eng Méiglechkeet, e preventive Message no baussen ze schécken: Déi Leit, déi a méi schwierege Momenter Hëllef brauchen, kënnen zu all Moment eng Ënnerstëtzung kréien. Eng ganz gutt Manéier, dës traureg Nouvelle an eppes Positives ëmzewandelen. Eng ganz Rei Telefonsnummere sinn hei ze fannen, wann een zum Beispill u Selbstmord denke sollt oder Angscht hätt.E schéinen an intelligente Gest, deen op dëser Säit ze fannen ass. De leschte Weekend hu sech Fans vun der Band zu New York am Central Park fir eng Gedenkzeremonie mat Käerze getraff. Déi 2 Organisateure vum Treffen hunn erzielt, dass d'Grupp hinnen duerch méi schwéier depressiv Zäite gehollef hätt.Eng Tournée fir d'Promotioun vum neien Album One More Light sollt d'nächst Woch ufänken. Den Chester hat och zouginn, mat 7 Joer Affer vun enger sexueller Aggressioun duerch e méi ale Kolleg gewiescht ze sinn. Als Jugendlechen hat hien och staark Drogen- an Alkoholproblemer.Et ass een ni eleng an et soll ee vu senge Problemer schwätzen, ier se ze grouss ginn an et ze spéit ass. Dat ass och de Message vun dëser spezieller Säit fir den Chester Bennington.