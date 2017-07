De geplangten Datazenter vu Google war an de leschte Wochen wuel ee vun den am meeschten diskutéierte Sujeten hei am Land.

Wou kënnt de Google-Datazenter hin? (25.07.2017) Nodeems schonns zwou Platzen a Fro koum sinn, stinn déi awer wéi et ausgesäit net méi zur Debatt aus verschiddene Grënn. Wéi laang huet Google nach Gedold?

33 Hektar Land gi gebraucht, net egal wou a net egal wéi. Virun allem den Accès zu Kill-Waasser, Stroum a Glas-Faser muss garantéiert ginn. An et muss een an de Besetz vum Terrain kommen. Freet sech, wéi laang d'Gedold vu Google nach ka strapazéiert ginn.Eigentlech sollt den Datacenter op de Rouscht an d'Gemeng Biissen kommen, mä ee Proprietaire huet dëst refuséiert. Spéider gouf een zweete méiglechen Terrain proposéiert, mä och dat sollt näischt ginn, wéinst engem Ierfschaftssträit.