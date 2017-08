© RTL (Archiv)

Viru ronn 6 Woche war et d'Nouvelle, dass ee Satellit vun der SES ausser Kontroll geroden ass a sech wuel och Deeler lassgeléist hunn.

Aus der Äntwert op eng parlamentaresch Fro geet ervir, dass et sech ëm een amerikanesche Satellit handelt. Lëtzebuerg ass also am Fall vun enger Kollisioun oder soss Tëschefäll net responsabel.

Wann et sech géif em een ASTRA Satellit handelen, da wier nieft dem Bedreiwer och de Lëtzebuerger Staat responsabel. E kéint vun deem Staat, wou de Bedreiwer vun engem anere Satellit , deen duerch e Lëtzebuerger Satellit géif beschiedegt ginn, sëtzt, gefrot ginn, fir de Schued opzekommen.

Et ass an der Konzessioun vun der SES ASTRA virgesinn, dass d'Gesellschaft muss eng Versécherung hunn, fir d'Responsabilitéit, wou de Staat als Co-Assuré matverséchert ass. De Staat wär also am Fall vun esou engem Schued verséchert.



PDF: QP vum Deputéierte Roy Reding an Äntwert vum Minister Etienne Schneider