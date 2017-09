Le chanteur britannique Ed Sheeran, le 27 août 2017 à Inglewood aux Etats-Unis © AFP/Archives

E Freideg war et offiziell: "Shape of You" vum britesche Sänger Ed Sheeran war dat meescht-gelauschtert Lidd op Spotify. Hien huet "One Dance" vum Blake iwwerholl, een Titel dee bal e Joer laang d'Spëtzt vum Klassement dominéiert hat.



Dem jonke Gittarist säi Lidd ass am Januar mam Album Divide erauskomm a gouf bis haut 1,318 Milliarde Mol eleng op dëser Plattform gespillt. Déi zwee Artisten hunn e puer Gemeinsamkeeten, wéi zum Beispill eng Léift fir Dancehall-Rhythmen.

Zanter Oktober 2016 war dem Kanadier säi Lidd d'Nummer 1 vu Spotify, obschonn hien och mat der Konkurrenz vun Apple Music geflirt hat. 2 Méint méi spéit, hat hien et awer fäerdeg bruecht d'Milliarde-Grenz z'iwwerschreiden.Dräi aner Titelen hunn dat och mëttlerweil gepackt: "Shape of You" vum Ed Sheeran, "Closer" vun den Chainsmokers an "Lean On" vu Major Laser mam DJ Snake.