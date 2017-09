© afp

Et ass u sech keng schlecht Iddi... mëttlerweil gi Dronen iwwerall agesat, fir Leit ze retten, fir shoppen ze goen oder och nach fir op d'Haus opzepassen. Et kann ee schonn esou soen, dass d'Dron e feste Bestanddeel an eisem Liewen huet an dofir dierf een och emol e bësse Spaass domat hunn. Dat war virun e puer Deeg an engem Park a Frankräich de Fall.2 Stonne vu Paräis an 3 vu Lëtzebuerg ewech, fënnt een Nigloland, e Park fir d'ganz Famill. Do hunn d'Amateuren, respektiv d'Pilote vun Dronen dierfen hir Maschinn géint eng vun de gréisste Attraktiounen vum Park untriede loossen, oder besser gesot fléie loossen. Den Alpina Blitz huet eng Héicht vun 33 Meter, erreecht eng Vitesse vu bis zu 100 Kilometer an der Stonn an d'Leit déi do matfueren, erliewen eng Beschleunegung vu 4,3G.Ma all dës Zuelen hunn d'Piloten dovun ofgehal hir Dronen anzesetzen, an d'Resultat ass wierklech erstaunlech. Fir déi speziell Faart waren d'Passagéier alleguer mat engem Helm equipéiert. An d'Biller schwätze fir sech, d'Vitesse déi hei erreecht gouf, ass net ze gleewen. De Video gouf vum Léo Ginailhac produzéiert.

Wat een also mëttlerweil alles mat der Technologie maache kann, ass schonn intressant.