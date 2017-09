© Ryck Thill / RTL Télé Lëtzebuerg

Déi lescht zwou Woche waren an der Stad speziell Autoe mat Kameraen um Daach ënnerwee. Dës d'Kéier war et awer net Google, déi Fotoen vum Stroossereseau gemaach hunn, ma eng hollännesch Firma am Optrag vun der Stater Gemeng.



