D'Entreprise "GomSpace" wäert sech an Zukunft zu Lëtzebuerg installéieren.

© Claudia Kollwelter

Et ass ee vun de gréisste Betriber am Beräich vun de Nano-Satellitten. D'Firma ass déi 6. Entreprise, déi sech zanter der Grënnung vu SpaceRessources zu Lëtzebuerg nidderléisst a wëll hei am Land 50 Leit astellen.