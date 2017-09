© afp

Zanter e Mëttwoch huet Airbnb eng nei Etapp op der App an um Site ageweit: d'Reservatioun vun engem Dësch an engem Restaurant. Dëst ass bis elo nëmmen a 700 Etablissementer a 16 Stied an den USA méiglech.Eng Neiegkeet, déi sech an der Entwécklung- an Diversifikatiounsstrategie vun der Plattform einfach erkläre léisst, well déi Responsabel vun engem Service dreemen, wou ee seng ganz Rees buchen a plange kann.D'Reservatioune vun Dëscher a Restauranten ass duerch d'App Resy méiglech ginn, eng Firma vun där Airbnb viru kuerzem Parten opkaf huet.Zanter November zejoert kann ee schonn nieft Kummeren oder Haiser, och Aktivitéiten an där Stad reservéieren, wou ee grad ass. Dës Offer gëtt ëmmer vu lokale Leit ugebueden a kann eppes kaschten oder net. Zu New York, déi lescht Stad déi an de Katalog bäikomm ass, kann een zum Beispill e Beienziichter op Staten Island besichen oder ee Side-Car-Tour duerch Brooklyn erliewen."A 40 Stied kann een dat mëttlerweil maachen, an hei gi nëmme Leit gewielt déi mat Freed, Passioun an Experienz schaffen", esou den Joe Zadeh, Vizepresident vun der Firma.D'App an de Site, déi am Mee 2017 e Wäert vun 31 Milliarden Dollar (26 Milliarden Euro) haten, wëlle sech also ëmmer méi zu enger ganzer proximitéit Offer beweegen, wou de Client eng authentesch Rees vun A bis Z mat engem Service buche kann.Ob a wéini dës Offer och an Europa an zu Lëtzebuerg wäert disponibel sinn, steet nach net fest.