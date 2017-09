© https://twitter.com/policelux

#PoliceLux Gudde Moien, ab elo kennt Dir während 12 Stonnen d’Policeasätz ob dësem Twitterkanal verfollegen. — Police Luxembourg (@PoliceLux) September 29, 2017

© https://www.facebook.com/PoliceGDLuxembourg/

Well et wichteg ass, ze wëssen wat alles dobausse passéiert a fir sech eng Kéier e Bild vun der Aarbecht vun engem Policebeamten ze maachen, hunn d'Responsabel vun der Police Grand-Ducale sech eng intressant a modern Iddi afale gelooss: während 12 Stonnen alles mat verfollegen ze kënnen, all Sekonn um Ecran vu sengem Computer oder Smartphone.Op Twitter ginn normalerweis wichteg Message publizéiert, wéi Vermësstemeldungen oder Zeienopriff, fir de Public ëm Hëllef ze froen. An dat huet sech och scho méi wéi eng Kéier positiv a konstruktiv erwisen huet.Dëse Freideg gëtt praktesch all Asaz vun der Police gepost, fir dass all Mënsch während 12 Stonnen gesäit wéi een normalen Dag bei hinnen ausgesäit. Accidenter, Kontrollen, Abréch a sämtlech aner Asätz... de Public ka sech esou e Bild vun hirer Präsenz am Land maachen an d'Equippen um Terrain bis den Freiden den Owend 19 Auer suivéieren.