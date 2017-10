© afp

Tëlee kucken, Informatiounen am Netz sichen, mat de Frënn chatten, spillen a sou weider. Esouvill Aktivitéiten, déi d'Europäer ëmmer méi virun den Ecran lackelen an och do hypnotiséieren. Um Kanapee, op der Toilette, um Büro oder am Bus, all Geleeënheet ass gutt fir sech eng Zäitchen isoléieren ze kënnen.. 2006 waren et just 48% vun de Fraen déi zouginn hate ronn dräi Stonnen den Dag connectéiert ze sinn, par Rapport zu 59% vun de Männer.déi ouni Problem 3 Stonnen den Dag virun iergendengem Ecran bleiwen, esou eng franséisch Etüd Esteban.Eng geféierlech Gewunnecht, well d'Leit sech am grousse Ganze wéinst dësem Phänomen vill manner beweegen. Problemer wéi Diabetis oder Häerzproblemer kënnen doduercher entstoen. Fir a Form ze bleiwen, muss ee schonn e bësse Beweegung an den Alldag bréngen:, dat ass de Minimum dee vun der Weltgesondheetsorganisatioun recommandéiert gëtt.