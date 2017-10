Den neien Apparat, deen ee vum weltbekannte Smartphone ze kafe kritt, wier während dem Oplueden explodéiert. Een Accident wat ganz staark un den Galaxy Note 7 erënnert...Taiwanesche Medie no, hätt eng Fra eng 64Go Gold-Editioun vum iPhone 8 kaf. Am Ufank war alles an der Rei gewiescht, bis dass d'Cliente hiren Handy nom 4. Dag nees opluede wollt, de Smartphone wier no ronn 3 Minutten explodéiert. Si gouf glécklecherweis net blesséiert, well d'Këscht net komplett zersprongen wier, awer den Impakt war hefteg genuch, dass de Bildschierm sech vum Recht vum Apparat lassgeléist hätt. Den Drock, deen hei ausgeléist gouf, war also schonn immens grouss.Esou een Tëschefall ass keen Eenzelfall an der Welt vum intelligenten Handy: viru ronn engem Joer waren tatsächlech eng Rei Galaxy Note 7 explodéiert. Hei war och d'Batterie am Feeler, déi duerch d'Hëtzt ausgedehnt huet an engem Beräich, wou kee Milimeter iwwreg bleift.Apple bleift am Moment ganz diskret iwwer den Accident, déi kalifornesch Firma ass am Gaang de problematesche Modell ze analyséieren. Problem wier hei, genee wéi bei der koreanescher Konkurrenz virun engem Joer: d'Firma, déi d'Batterie geliwwert huet, ass déi Nämmlecht.Dës Explosioun kéint awer och een Eenzelfall sinn, e puer iPhone 7 an iPhone 7 Plus Modeller hate kuerz no hirer Vermaartung Problemer gehat, ouni dass se alleguer nees zeréckgeruff goufen.