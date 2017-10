X

Vun elo u ginn do elektresch Scootere produzéiert, déi an der Haaptsaach fir de Stadgebrauch geduecht sinn. De Scooter, dee manner wéi 50 Kilogramm weit, gëtt fir d'éischt an Europa verkaf, ass iwwert den E-Shop vun der Firma ze bestellen a soll bannent 4 Woche geliwwert ginn.



sollen esou eng 10.000 hiergestallt ginn.



Ujet ass ewell zanter 2015 mat senger Verwaltung hei. Elo kënnt et zur Produktioun, wouriwwer sech den Etienne Schneider de Mëtteg gefreet huet.





Dem Wirtschaftsminister no reit sech dëse Projet perfekt an de Kader vun der 3. industrieller Revolutioun an, där sech Lëtzebuerg jo verschriwwen huet.

In Anwesenheit von Étienne Schneider, Premierminister und Minister für Wirtschaft des Großherzogtums Luxemburg, enthüllt Ujet eine neue Generation von Elektro-Rollern, die in seiner Produktionsstätte in Foetz hergestellt werden. Das Technologie-Startup hat eine neue Lösung für die Mobilität entwickelt, die den Weg in eine CO2-arme Zukunft ebnet und eine Antwort auf die Herausforderungen städtischen Lebens bietet.

„Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 2015 konzentrieren sich alle unsere Aktivitäten in Luxemburg und wir freuen uns, heute mit der Produktion unseres E-Rollers in Foetz beginnen zu können. Unser Ziel ist, ein neues Mobilitätskonzept anzubieten, das dazu beiträgt, unsere Städte nachhaltiger zu machen. Wir sind stolz, dieses Konzept von Luxemburg aus zu starten, einem Land, das neue Formen der Mobilität als Teil seines Programms der ‚Dritten industriellen Revolution‘ fördert, die im vergangenen Jahr angekündigt wurde“, sagte Konstantin Notman, Vorstandsvorsitzender der Ujet-Gruppe.

« Durch die Entwicklung von UJET bestätigt sich wiederum, dass Luxemburg ein herausragender Standort für innovative und technologische Unternehmen ist welche hier ein dynamisches Umfeld vorfinden wo sowohl Forschung und Entwicklung als auch die wirtschaftliche Entwicklung begünstigt und unterstützt werden. Die Produkte und Tätigkeiten von UJET tragen zur Umsetzung der strategischen Ausrichtungen der Luxemburger Regierung bei welche auf eine nachhaltige Entwicklung setzen, dies mit einem starken Fokus auf intelligente Mobilität und Elektrofahrzeuge,“ sagte der Vizepremierminister, Minister für Wirtschaft, Étienne Schneider.

Die Mobilitäts-Lösung von Ujet setzt auf Effizienz. Geräuschlos und ohne direkte Abgasemissionen, trägt sie zu einem gesünderen, leiseren und saubereren Lebensumfeld bei. Ein Schlüssel zur weltweiten Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen und zur Verbesserung der Luftreinheit. Der Ujet ist für einen optimalen Einsatz in der Stadt konzipiert. Er wurde für die Tür-zu-Tür-Mobilität entwickelt, benötigt beim Fahren und Parken viel weniger Platz als ein Auto und stellt ein schnelles Verkehrsmittel für die Stadt dar. Er ist zusammenklappbar und mit einem rollbaren, kompakten Akku ausgestattet, der keine eigene Lade-Infrastruktur in Straßennähe erforderlich macht.

„Wir sind überzeugt, dass die Spitzentechnologie, die Konnektivität und das innovative Design des Elektro-Rollers von Ujet der Start in eine neue, leistungsfähige Welt bedeutet, die eine unvergleichlich reibungslose und sichere Mobilität erlaubt“, sagt Hugues Després, VP Global Sales & Marketing der Ujet-Gruppe. „Wir beabsichtigen, den Vertrieb unseres Elektro-Rollers im Jahr 2018 in Luxemburg, Paris, Mailand, Monaco und Barcelona zu starten. Ab Oktober sind Vorbestellungen online möglich.”

Ujet bietet eine neue Generation urbaner Mobilitätslösungen und unterstützt das urbane Umfeld bei der Schaffung nachhaltiger Städte durch den Einsatz neuer Technologien und Materialien.

Ziel von Ujet ist die Verbesserung der urbanen Mobilität für “Städteliebhaber” dank der perfekten Balance zwischen HighTech, nachhaltigem Denken und Lifestyle.

Weitere Informationen über Ujet finden Sie auf www.ujet.com