Wéi wäit ass kënschtlech Intelligenz hautzedaags schonn? (04.10.2017) Roboter, déi de Mënschen hir Aarbecht maachen! Autoen, déi selwer fueren! Dat alles ass méiglech, duerch kënschtlech Intelligenz.

Kënschtlech Intelligenz ass ee Versuch, mënschlech Fäegkeeten ëmzesetzen op Computer. Dat kennt een aus Science-Fiction-Filmer, wou Roboter eng gewësse Mënschlechkeet zougeschriwwe kréien. Dovun ass een awer nach Joren ewech, wéi den Dr. Jan Alexandersson vum Forschungszentrum für künstliche Intelligenz vun der Uni Saarburg mat sengem Modell an der Abtei Neumünster gewisen huet. Wann ee vun artificieller Intelligenz schwätzt, sinn déi sozial Kompetenzen komplett ausgeblent.Mat Computeren, déi ëmmer méi kleng ginn, ëmmer méi intelligente Programmer an der Verknäppung vu verschiddene Geräter wäert een a ville Beräicher kënschtlech Intelligenz kënnen asetzen. D’Fuerscher schaffen u Systemer fir Demenz méi fréi ze detektéieren.De Fuerscher warnt awer och virun de Geforen vun de neien Technologien, Massen un Date ginn all Dag gespäichert, Donnéeë, déi méi wäert si wéi eng Identitéitskaart.