© nebula/indiegogo

© nebula/indiegogo

© nebula/indiegogo

Wéi een dat an engem fréieren Artikel scho gelies huet, verbréngt eng Persoun tëscht 3 a 5 Stonnen virum Ecran. D'Motivatioun vun dëser Start-Up war, alles méi grouss a méi schéin ze maachen. Kléngt wéi een Dram, an awer: si hunn et fäerdegbruecht, eng komplett Multimedia-Statioun an eng normal Bécks ze stiechen.Hire Motto ass: den Handy ass schiel! Klengen Ecran, schlechten Toun, net vill Batterie an eng onangenehm Positioun fir op laang Dauer nozekucken. All dës Problemer huet Nebula; een Team vu Seattle, mat der Capsule geléist.E Kino deen een iwwerall an ëmmer benotze kann. Mat Android 7.0 kann een egal wéi eng Streaming App projezéieren, oder den Ecran vum Handy zréckspigelen fir esou ganz fei Biller ze reproduzéieren an enger Gréisst vu bis zu 2,5 Meter. Dozou kommen nach een 360-Grad-Lautsprecher an eng Batterie, déi bis zu 2,5 Stonnen hale misst, esou déi Responsabel.Mat der DLP-Technologie equipéiert, bréngt de Projekter eng staark a lieweg Luucht op egal wéi eng Uewerfläch. Een Algorithmus passt déi verschidden Detailer vum Bild un, fir een héicht qualitatiivt Resultat ze kréien.Dëse Projet ass bis haut bal zu 1200% op enger Crowdfunding-Plattform finanzéiert ginn. Si wollten am Ufank 50.000 Dollar, mëttlerweil hu se der scho bal 600.000! Kee Wonner, u sech feelt hei bal näischt. Bluetooth, Screencast, HDMI, USB... et kann ee praktesch bal Apparat hei uschléissen! Ob Android oder iOS, misst all Produit mat dësem geckege Projekter funktionéieren.Vun 269 Dollar (228 Euro) u kann een esou e Capsule-Projekter kréien, a wann alles klappt, misst déi éischt Liwwerung fir Dezember fäerdeg sinn. De perfekte Chrëschtdagscadeau fir Leit, déi vill Zäit mam Smartphone verbréngen?