Wie braucht nach esou Programmer, wann hautdesdaags alles iwwer SMS, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder aner Servicer leeft? AOL Instant Messenger (AIM) war virun 20 Joer e Pionéier vum direkten Chat, mëttlerweil gëtt e kaum nach benotzt.



Am Joer 1997 gestart, huet AIM eng Ännerung an der Kultur, awer och an eiser Kommunikatioun mat sech bruecht. "D'Manéier, fir mateneen ze schwätzen, huet sech zanterhier extrem entwéckelt", esou den Michael Albers, e Responsabel vun Oath, där Entitéit, déi AOL oder Yahoo an der amerikanescher Verizon-Grupp representéiert. "AIM ass do net onbedéngt den nämmlechte mobille Wee gaangen."



Dëst huet als Konsequenz, dass d'Decisioun gefall ass, de Service bis de 15. Dezember lafen ze loossen. Vun deem Dag un, kann een AIM einfach net méi benotzen.



Den Michael Albers ass am Communiqué zimlech nostalgesch ginn: "Wann Dir en 90er-Kand sidd, kann et gutt sinn, dass AIM eng grouss Plaz an Ärem Liewen hat. Eng Zäit, wou een doheem huet misse kämpfen, fir iwwerhaapt Accès op den Familljecomputer ze kréien, an esou mat senge Kollegen ze diskutéieren."



Haut ass et tatsächlech bäi deene meeschte Leit ganz aneschters. Esou eng Situatioun wier guer net méi denkbar.



AOL ("America Online") war deemools de gréissten Internetprovider an den USA a Serië wéi "Sex and the City" hu gehollef, dësen Numm nach méi populär ze maachen. Verizon huet se virun 2 Joer opkaf, Yahoo, eng aner klassesch Firma aus dem Ufank vum Internet, ass dëst Joer kaf ginn.



Vill Hommagë goufen zanter der Annonce e Freideg publizéiert, wéi The Verge schreift: "AIM war fir vill Leit déi éischt Sozialisatiounsexperienz um Internet." Fir Wired war AIM "e Virleefer vum sozialen Internet op ville Punkten".



Privatleit hu sech op sozial Reseauen och gemellt, dacks konnt een an de leschte Stonnen "RIP AIM" liesen oder "Meng Kandheet ass wierklech eriwwer, ech sinn traureg".



Genau déi Plattformen, déi den alen Chat-Service ëmbruecht hunn, gi fir dës Hommagen an nostalgesch Erënnerunge benotzt. D'Ironie vum Internet ass iwwerall present.