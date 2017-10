© helloeffie.com

D'Presentatioun vum Team hannert Effie fänkt op eng intressant Manéier un: "We are Rohan and Trevor, and we think ironing sucks", mir sinn den Rohan an den Trevor a mir mengen, dass Strecke wierklech nervt. Dat war den Ufank fir dëse Projet, e Roboter, dee capabel ass, dës Qual ganz eleng ze iwwerhuelen.Et dauert laang, et ass net einfach a virun allem kéint een esouvill aner Saache während där Zäit maachen. Dofir hunn déi zwee 27 Joer al Ingenieuren den Effie gebaut. Eng Këscht, déi ausgesäit wéi e Schaf, mä vill méi kann, wann déi bis op ass.No Dausende vun Zeechnungen, Prototyppen, engem Stroumschlag a ganz vill Momenter, wou se gemengt haten, et géif ni klappen, ass en do. Eng Staang gëtt benotzt, fir d'Hiemer ganz normal opzehänken, d'Maschinn mécht de Recht mat engem Damp-Streckeisen, dat automatesch iwwer d'Kleeder fiert. An 3 Minutte packt den Effie bis zu 12 Hiemer.Hei kann een och net vill falsch maachen, all Mënsch kann duerno soen, "ech hu mäin Hiem selwer gestreckt", well et hei nëmmen ee Knäppchen gëtt, fir d'Maschinn ze benotzen.De Roboter kann och benotzt ginn, fir aner Stécker ze dréchnen. Soss mécht en u soss näischt, mä dat ass scho revolutionär. Leider huet all Revolutioun hire Präis ...Ronn 800€ muss een dofir bezuelen. Fir op Nummer sécher ze goen, kann een de Roboter och mat enger App benotzen, falls een net mat Zäit doheem sollt sinn.D'Fro bleift: Ass dës Tâche wierklech esouvill Sue wäert? Den offizielle Video mécht déi ganz Saach op alle Fall nach méi intressant ...