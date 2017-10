Concours "Mind&Market" gouf vum klenge Roboter QT gewonnen (10.10.2017) Iwwer de Concours probéiere kleng Start-Upen hir Produite méi bekannt ze maachen.

De Luc Brucher vu "Mind&Market"

"Mind&Market" ass wichteg fir d'Branche vun der Start-Upen zu Lëtzebuerg. Nieft de Präisser, déi si gewanne kënnen, kann een op deem Evenement Kontakter mat Entreprise knäppen, déi engem weiderhëllefe kënnen, fir de Projet op de Maart ze bréngen.Déi jonk Start-Upe stellen hir Projeten enger Fachjury vir, Experten am Start-Up-Beräich. Do muss d'Presentatioun gutt setzen. Soss hu si keng Chance.Fir de Qt war et eng gutt Experienz. Mat hirem Gewënn konnten si op London op eng wichteg Start-Up Konferenz goen, eng eemoleg Chance. Do gouf et vill Mediepräsenz, och fir de QT, an d'Chance, fir Leit aus verschiddene Secteuren a vu verschiddenen Entreprisen kennen ze léieren.Déi nächst Editioun vu "Mind&Market" ass am November op der Universitéit um Belval.