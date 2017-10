© Aston Martin

An engem Joer soll den neie Projet fäerdeg sinn an potentiell Cliente solle bis Enn 2018 hiren deieren Objet geliwwert kréien.



Fir dee Präis kann een zu dräi Persounen am U-Boot mat enger agebauter automatescher Klimaanlag sëtzen. D'Pläng vun Aston Martin weisen däitlech, dass dëse Modell dat liichtsten a klengsten U-Boot um Marché soll ginn, mat enger Gréisst vun 1,7 Meter an engem Gewiicht vun 3,9 Tonnen. Bis zu 500 Meter déif kann een dauchen a sech mat enger Vitesse vu 5,6 Kilometer an der Stonn beweegen.

D'Brite schaffen zesumme mam Produzent Triton Submarines LLC, mä wëllen hirer Linn onbedéngt trei bleiwen. Aston Martin benotzt Formen a Proportiounen, déi de Valeure vun der Konzeptioun, vun der Ingenieuri an der Ästhetik vun hiren Autoen entspriechen.