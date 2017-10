© fairphone.com

De Mënsch ass bei all Etapp vun der Konzeptioun bis hin zu der Produktioun vum Smartphone am Virdergrond. Hei weess een, wou all Element hierkënnt, wien drop geschafft huet a virun allem huet all Client d'Garantie, dass déi Leit, déi den Handy zesummegebaut hunn, mat Respekt behandelt gouf.D'Origine vun de Bestanddeeler gëtt fir all Apparat ganz detailléiert nogewisen. D'Liwwerunge vu Gold, Zënn, Wolfram an Tantal kommen alleguer vu Partner, déi de Fairtrade-Label kruten, an enger Zon ouni Konflikter an op eng ethesch Manéier schaffen. Duerch dës Aarbecht gi ganz Communautéiten an Afrika, Südamerika oder Asien ënnerstëtzt.Och wann de Fairphone gutt fir d'Ëmwelt a fir de Mënsch ass, heescht et net dass d'Technologie net präsent ass. Hei gëtt vill Wäert op aktuell, héichwäerteg an entwéckelt Funktioune geluecht. D'Equipementer sinn déi, déi een an engem Smartphone sicht: Android 6.0 Marshmallow, 32GB mat méiglecher Erweiderung op 64GB duerch eng SD-Kaart, 2GB RAM, Qualcomm Prozessore vun der neister Generatioun, Méiglechkeet, fir zwou SIM-Kaarte gläichzäiteg ze benotzen, 5 an 12 Mpx Kameraen a 5 Zoll Bildschierm mat LCD-Technologie.Modulär a virun allem och fir eng laang Dauer gebaut, well een all d'Deeler eenzel bestellen an ersetze kann. Wann de Smartphone eng Kéier sollt futti goen, muss een net direkt een neie kafen. Dat ass och d'Stäerkt vun dësem Fairphone, deen u sech e ganzt Liewe laang kéint halen.E ganz moderne Smartphone, fir weider connectéiert liewen ze kënnen, awer mat enger gewësser Garantie, respektvoll an ëmweltfrëndlech gehandelt ze hunn. Mat deene Grënn ass d'Demande natierlech grouss. Am Moment ass de Modell Fairphone 2 net méi ze kréien, well d'Produktioun net nokënnt. Hei zu Lëtzebuerg kritt een de Smartphone bei der POST ze kafen, fir de Präis vun 559€, awer och do muss een allerdéngs nach e bësse waarden, well de Stock eidel ass. Méi Info um offizielle Site vum Fairphone.