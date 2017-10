© afp

Zanter laangem kann een e Bild vun der Persoun, déi virun der Dier steet, kréien. Allerdéngs war et ëmmer e festen Ecran, am Haus oder am Appartement. Haut gëtt et eppes Besseres fir Eefamilljenhaiser: eng Kamera, déi sech mam Reseau verbënnt, fir esou net méi limitéiert mat engem Bildschierm am Haus ze schaffen, mä direkt um Smartphone oder um Tablet.Et huet geschellt an et ass keen doheem? Kee Problem! Wann et eng bekannte Persoun ass, kann een d'Dier vu wäitem opmaachen (do muss d'Dier allerdéngs och mat engem spezielle Schlass equipéiert sinn). Wann et fir eng Liwwerung ass, kann een zum Beispill froen, dass de Livreur e puer Minutte waart, wann de Bewunner net ze wäit vum Haus ewech ass, oder dass en e bësse méi spéit zeréckkënnt.Mëttlerweil fënnt ee Systemer mat enger Iwwerwaachungsoptioun oder mat engem Programm, deen eng Präsenz am Haus simuléiert. Abriecher schelle meeschtens, ier se an d'Haus eraginn, mat dëser Léisung kann ee se iwwerzeegen, dass een doheem ass, och wann d'Haus grad net besat ass. Verschidde Modeller kënnen och en Alarm ausléisen.D'Installatioun ass ganz einfach, d'Schell gëtt virun der Dier un d'Mauer fixéiert. Déi meescht Systemer funktionéiere mat Batterien, also muss een net onbedéngt eng Stroumversuergung virgesinn. Fir dass Bild an Toun iwwerdroe kënne ginn, muss d'Këscht am Beräich vum Router sinn, fir d'Wifi-Signal empfänken ze kënnen. Am Fall, wou dat net klappe sollt, ginn et och Modeller, déi mat 4G ouni Problem lafen. Hei kommen dann zousätzlech Käschte fir den Abo bäi.D'nächst Joer soll eng weider Variant vun esou enger intelligenter Schell erauskommen, den amerikanesche Produzent Nest bréngt de Modell "Hello" eraus, deen d'Gesiichter erkenne kann. Zum Beispill kënnen hei all d'Familljemembere gespäichert ginn, fir dass d'Dier automatesch opgeet, wann se do sinn. Anere méigleche Gebrauch: ee QR-Code op ee Smartphone schécken, fir den Accès provisoresch z'erlaben, wann een zum Beispill seng Wunneng um Internet verlount.Hautdesdaags kann een also kontrolléieren, wien a säin Haus erakënnt oder net, ob een doheem ass oder net. Fir de Präis soll ee scho mat engem Budget tëscht 350 a 450 Euro rechnen.