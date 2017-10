© afp

6/ We decided to take a more aggressive stance in our rules and how we enforce them. — jack (@jack) October 14, 2017

Twitter ass schaarf kritiséiert ginn, nodeems de Konto vum Rose McGowan, enger amerikanescher Actrice, gespaart gouf, wéi si den Harvey Weinstein ëffentlech beschëllegt huet.Ass den Sex-Skandal Schold drun, dass de soziale Reseau seng Reegelen elo ännere wëll? E Samschden huet den Jack Dorsey nei Mesuren annoncéiert, déi e méi aggressiivt Reglement virgesinn.Dës Annonce kënnt e puer Deeg nodeems e Konto gespaart gouf, well eng Denonciatioun mat enger Telefonsnummer publizéiert gouf - wat verbueden ass.Dës Erklärung huet de ville Useren net gefall. Eng aner Actrice, Jessica Chastain, wollt wëssen "géint wéi eng Reegelen d'Rose McGowan verstousst huet". Ganz vill Kritike goufen online publizéiert, ënnert Anerem: "Atom-Menacen: ok. Telefonsnummeren: net ok. Ech verstinn."Dës Ännerunge missten an den nächste Woche geschéien, huet den Twitter-Grënner annoncéiert. Si zilen haaptsächlech op sexuell Avancen déi net erwënscht sinn, onfräiwëlleg plakeg Fotoen, Haass-Symboler, Gewalt-Gruppen oder Tweets déi den Opruff zum Haass ënnerstëtzen.

Dobäi gouf viru Kuerzem och een Hashtag bäi eisen franséischen Noperen lancéiert: #balancetonporc.

#balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends — Sandra Muller (@LettreAudio) October 13, 2017

Un stage, une manager qui nous prévient, nous "stagiaires filles" : "Surtout en sa présence, ne mettez pas de jupe." #BalanceTonPorc — Julia (@DjoulHlns) October 14, 2017

Un prof de fac qui envoie des photos de son sexe aux étudiantes par Facebook. Il est sur Twitter, il se reconnaîtra. #balancetonporc — Caroline De Haas (@carolinedehaas) October 15, 2017

[Tw : harcèlement sexuel]

18 ans, je pose pour un photographe pour me faire des sous : "Suce-moi, c'est 80euros de plus" #balancetonporc — Unapologethicc (@CallMePaillette) October 14, 2017

Nodeems sech ganz vill Affer ëffentlech geäussert hunn, huet eng Fra op Twitter gefrot, dass all Mënsch, dee mat esou enger Situatioun konfrontéiert gouf, sech zu Wuert mellt. "Och du erziels eis eng sexuell Belästegung, déi's du op der Aarbecht oder op soss enger anerer Plaz erlieft hues."An der Schoul, an enger Plackefirma, bei Radioen, Tëleeën, Zeitungen, an der Politik, am Sport, op der Uni, während engem Stage oder enger Stonn an der Fahrschoul. All Milieu ass betraff. Och heiansdo op der Strooss oder am Kader vun der Famill.Hei goufe bannent nëmmen e puer Deeg extrem vill Temoignagen eropgelueden, mam Vermierk dass net all Mann e "Schwäin" ass an dass een och Jonge soll bei deem Ganzen net vergiesse. Hei soll ee keng Diffamatioun ënnerstëtzen, awer der Welt an der Justiz e konkret Bild vun der Situatioun weisen. Wéi ganz vill Leit et schonn online ugedeit hunn: et gouf héich Zäit, dass dovunner geschwat gëtt.