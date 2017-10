E virtuellen Tour duerch de Pafendall am Joer 1867 (16.10.2017) Zanter engem Mount huet een elo d’Méiglechkeet, de Pafendall esou ze erliewen ewéi en 1867 wor ...

Aus historesche Fotoen a Pläng aus dem Staatsarchiv goufen honnerte vu Gebaier, Stroossen an Objeten um Computer nei modelléiert an an Zeen gesat.D’Realitéit an déi virtuell Welt verschmëlzen souzesoen an et geet een op eng 3 dimensional Zäitrees am 19 Joerhonnert.