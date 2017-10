Belsch Chercheuren an amerikanesch Autoritéite warne virun engem wichtege Problem an der Codéierung vum Wifi-Protokoll.

© afp

Praktesch all Reseau benotzt de Protokoll WPA2, fir säi Wifi géint onerwënschten Penetratiounen ze beschützen. Do läit de Problem: duerch dëse Problem kann een all Donnéeë liesen, déi iwwer de Reseau vun engem Smartphone, vun engem Computer oder vun enger Tablet geschéckt ginn.

Zanter laangem hu Sécherheetsexperte virun der Schwächt vu Wifi-Reseaue gewarnt, wat elo op en Neits confirméiert ginn ass. Bis elo weess een net, ob Hackeren dëst ausgenotzt hunn oder net. Bis elo gëtt et op alle kee Beweis dofir, dass Informatioune geklaut goufen.



Déi belsch Chercheuren vun der Uni Leuven behaapten, dëse Schwachpunkt géif et méiglech maachen, sensibel Informatiounen wéi Passwierder, Nummere vu Kreditkaarten, SMSen, Fotoen oder E-Mailen ze klauen. Doduercher kéint een anscheinend och Informatioune manipuléieren an änneren.

All modern geschützte Wifi-Reseau ass concernéiert. Zanter 15 Joer gëtt iwwerall WPA2 benotzt. Systemer, déi mat Linux oder Android (Google) schaffe sinn am Meeschten exposéiert. Bei Windows- oder Apple-Systemer ass de Risiko méi kleng.Déi amerikanesch Sécherheetsagence an der Informatik (Cert) huet e Méindeg eng Warnung erausginn, déi d'Ausmooss vun dësem Problem confirméiert