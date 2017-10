Hack.lu (19.10.2017) Secherheetslücken a Spideeler: Cyber-Securitéit am Debat

D’Jelena Milosevic ass eng vun de Riednerinnen, déi iwwert d’Sécherheet schwätzt. Si huet als Infirmiere a Serbien, Holland an den USA geschafft, d’Tendenz, dat alles informatiséiert gëtt, gesäit si kritesch: Ech gesinn de Problem an alle Länner. De medezinesche Staff mengt, et géif ee gutt schaffen an alles wier sécher. Kee mécht sech Gedanken driwwer, déi mengen alles wier OK, mee sou ass et net.An dat wier de Problem, Hacker kéinten Daten klauen oder nach méi schlëmm veränneren. Eng Digitaliséierung vun villen Donnéë gesäit ee kritesch. Mir brauche guer keng connectéiert Computeren. Déi och nach verbonne si mam ëffentlechen Internet, mee genee dat geschitt.Zil vun der Konferenz ass et, op eng Thematik opmierksam ze maachen, déi an Zäite vun Digitaliséierung ëmmer méi wichteg gëtt.