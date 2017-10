© google maps

© google maps

I'm in contact with a Googler about the problem maps, which include Ganymede, Mimas, Enceladus, Dione, Rhea, Iapetus, Europa, and Titan. — Emily Lakdawalla (@elakdawalla) October 17, 2017

Een Dram vu ville Leit ass zanter dëser Woch méiglech: duerch den Universum ze reesen a Planéiten ze entdecken. E bësse wéi op der Äerd, mat Detailer a Zoom-Funktiounen.De Kaarte-System vu Google bitt eng nei Optioun u fir déi aner Planéiten aus eiser Galaxie ze erfuerschen. Et geet souguer ganz einfach: wann een an der Satellitte-Vue ganz zréckzoomt, geet een neie Menü op mat de Nimm vu Planéite wéi Merkur, Mars, Pluto, Venus oder och nach dem Mound an der ISS, der internationaler Weltraumstatioun. Am Ganze ginn et 16 Himmelskierper.Wann een da zoomt, kann een Informatiounen zu de Kratere kréien, déi op der Uewerfläch präsent sinn. Donnéeë komme vun der Nasa a vun der ESA, der europäescher Weltraumagence. Eng Sonde, déi 1997 de Planéit Saturn entdecke war, huet och dozou bäigedroen.D'Responsabel vun dësem Projet hunn och den Islänner Björn Jónsson ëm Hëllef geruff. De Kënschtler ass spezialiséiert an der 3D-Infographie vum Weltraum.De Service ass nach nei an dofir ginn et verschidden Aspekter, déi net ganz perfekt sinn, wéi zum Beispill d'Ausgesinn vum Pluto, wann een de Zoom benotze wëll. Wuel gemierkt feelen hei Planéiten, mä engem Communiqué vu Google no misst d'Offer nach kompletéiert ginn. Déi wëssenschaftlech Schrëftstellerin Emily Lakdawalla huet souguer verschidde Problemer am Placement fonnt. Si huet se direkt u Google weidergeschéckt.Op alle Fall eng flott Méiglechkeet, déi aner Säit vum Satellit op Google Maps ze genéissen! Allerdéngs funktionéiert dëse Service nëmmen op der Desktop-Versioun, net op der App.