Dobaussen an der Natur ze schaffen, bréngt anscheinend de Leit méi Konzentratioun, méi Freed a méi Kreativitéit. Dofir huet Microsoft sech fir e fonkelneie Stil entscheet: Bamhaiser a Parcoursen duerch d'Beem fir do eng méi roueg Plaz ze fannen fir en informelle Meeting ze plangen, op een Dossier ze schaffen oder ganz einfach no Inspiratioun ze sichen.Nei Aarbechtsméiglechkeeten dobausse si fir déi amerikanesch Firma eng Chance sech mat Mënsch an Ëmwelt nees a Verbindung ze setzen. Hei geet et net ëm eng Experienz ouni modern Apparater, well d'Aarbecht trotz dem flotte Kader virugoe muss. Iwwerall goufe Steckdousen installéiert, an et gëtt keng Plaz wou de Wifi net erreechbar ass.Um Redmond Campus vu Microsoft, net wäit vu Seattle, gëtt et e groussen zentrale Bam, eng wonnerschéin Douglas Dänn, an do gouf e gemeinsame Raum gebaut, wou d'Zesummenaarbecht grouss geschriwwe gouf. Rou a Luucht sinn hei d'Haaptbestanddeeler vun der Stëmmung. De stressege Kaméidi vu moderne Gebaier gëtt et hei net. Heiansdo fléie Villercher laanscht oder et héiert ee se sangen.Dat Ganzt gouf ënnert der Opsiicht vum Pete Nelson opgeriicht, e Spezialist am Beräich vun de Bamhaiser. De Projet sollt déi verschidde Gebaier um Campus duerch d'Natur verbannen an d'Employéeën dozou bréngen, méi Zäit dobaussen ze verbréngen. Hei kann een tëscht zwou Reunioune sech e Moment setzen an duerchootmen. Verschidde Leit schaffen hei a maache gläichzäiteg Übunge fir fit ze bleiwen.Bal 4 Meter iwwert dem Buedem fënnt een d'Bamhaus Nummer 1 mat Maueren, déi deelweis verbrannt goufe fir eng besser Isolatioun. De Geroch ass natierlech ganz staark, awer agreabel. Et kënnt een duerch eng grouss gliesenen Dier mat sengem Badge eran. Iwwerall ass de modernen Touch vertrueden. Sécherheet gouf och grouss geschriwwe mat Barrièren, Seeler an aner Protectiounen. Dofir gëtt et hei keng Klimaanlag: d'Temperatur regelt sech vum selwen.Während der Konstruktioun, déi de ganze Summer gedauert huet, gouf ganz vill ënner de Leit spekuléiert. Am Ufank wollte se guer net gleewen, dass esou e Projet géif tatsächlech gebaut ginn. All Mënsch war opgereegt fir erauszefannen, wat elo wierklech am Gaang war ze geschéien.Magesch ass virun allem wa Leit do erakommen. Et ass meeschtens ganz roueg, et brauch een net vill ze soen, just präsent sinn, esou e Responsabele vum Projet. D'Leit komme reegelméisseg a sinn all Kéiers nees faszinéiert. Holz an natierlech Elementer iwwerall, fir eng aner Manéier seng Aarbecht ze verstoen an ze gesinn.