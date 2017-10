© eu.nuraphone.com

De beschten Toun ass meeschtens subjektiv, an dat ass d'Stäerkt vun dësem Produit: all Mënsch huet eng aner Manéier Musek ze genéissen, den Nura-Kopfhörer weess ganz genee, wéi all eenzel Persoun héiert a passt sech dëse Spezifizitéiten un. Keng Magie, awer dofir vill Wëssenschaft an Aarbecht.Fir dat hinzekréien, spillt de Kopfhörer eng ganz Rei Téin an d'Ouer a moosst gläichzäiteg ganz lues Geräischer, déi vum Ouer zeréckkommen. Dës ginn am Cochlea produzéiert a vibréieren am Ouer, wéi wann deen e Lautsprecher wier. Och de Kierper mécht do Kaméidi, ongeféier 10.000 Mol méi kleng, wéi deen, deen erakënnt. A genee dat mécht all eenzel Persoun esou eenzegaarteg. Dës kleng Vibratiounen gi gemooss, fir de Kopfhörer un eis Oueren unzepassen.Eng Codéierung am Toun, deen zréckgeschéckt ginn ass, gëtt dem Kopfhörer d'Informatioun wéi, a wéi gutt d'Ouer héiert. Am Apparat ass e ganz klenge sensibele Mikro, deen dat Ganzt analyséiert an e Profil kreéiert. Hei gi keng Knäppercher benotzt, alles geschitt automatesch an dat esouguer a manner wéi 60 Sekonnen. E bësse magesch ass et also schonn iergendwéi.Soubal dee Prozess fäerdeg ass, gëtt d'Musek esou forméiert, dass et dem eegene Gehéier perfekt upasst. Esou kann all Mënsch, all Detail vun der Musek héieren, Elementer déi ee vläicht bis elo nach ni matkritt hat. De Kopfhörer funktionéiert mat all Zort vu Playeren, d'Qualitéit vun der Musek muss natierlech scho gutt genuch sinn, fir d'Elementer alleguer erauszefilteren.Dobäi kommen nach Funktiounen, wéi eng aktiv Ofkillung vum Ouer, e speziellen Design fir all Form a Gréisst vu Käpp, eng programméierbar Kontrollstatioun an en Universal-Stecker. Natierlech gouf hei och extrem vill Wäert op d'Isolatioun vum Kaméidi geluecht, eng duebel Schicht evitéiert, dass een d'Musek vun anere Leit héiert.Fir sech déi Technik, de Luxus an de Confort vum Nuraphone ze leeschten, muss ee schonn 399 Euro ausginn. Déi éischt Bestellunge si scho bal voll, de Succès an d'Nofro si grouss. Och bei Profien, déi anscheinend ganz staark beandrockt waren.