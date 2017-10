© nu.de

Enger rezenter amerikanescher Etüd no hätte schonn 7 vun 10 Amerikaner plakeg Biller vu sech selwer un eng aner Persoun geschéckt. Sexy Messagen, sief et als SMS oder als Bild op Snapchat mussen net onbedéngt fir all Mënsch zougänglech sinn. Zemools net um Apparat selwer.



Wann een zum Beispill no der Vakanz déi wonnerschéi Biller vun der Plage oder vun der Schipist senge Kollege weise wëll, a gläichzäiteg mierkt, dass do nach ee méi schaarft Bild ze gesinn ass. Ups.



Et ginn u sech scho Léisungen, fir dat ze evitéieren, z.B. eng App, déi wéi den Täscherechner vum iPhone ausgesäit, an déi mat engem spezielle Code e verstoppten Dossier opmécht, wou een all seng "geheim Donnéeën" späichere kann.



Dat war wuel nach net gutt genuch ... 2 Amerikaner hunn dowéinst eng nei Method entwéckelt: eng App, déi intim Fotoen um Smartphone schütze kann. Dat Ganzt nennt sech Nude, wat schonn alles ausseet.