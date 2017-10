© afp

Den Elektro-Auto ass d'ëmweltfrëndlech Léisung fir sech ze beweegen, mä et ginn nach e puer Saachen, déi musse gereegelt ginn. Seng Batterien doheem opzelueden ass meeschtens kee Problem. Wat ass, wann ee méi wäit fuere wëll, an d'Vakanz zum Beispill? E puer Léisunge goufen a leschter Zäit proposéiert.



Den elektresche Motor gëtt vun enger Batterie gedriwwen, déi meeschtens am Buedem vum Auto verstoppt ass. D'Autonomie gëtt ëmmer méi grouss, mä nach net genuch, fir wéi een "normalen" Auto benotzt ze ginn. Tëscht 200 a 500 Kilometer kann esou eng Batterie hautdesdaags fueren, et hänkt vum Modell of. Déi muss awer reegelméisseg opgeluede ginn, eng Aktioun, déi den Auto während enger Zäit immobiliséiert: 10 bis 13 Stonnen op enger normaler Steckdous, 4 bis 8 Stonnen op enger spezieller Borne an 30 bis 40 Minutten fir 80% vun der Batterie mat engem séieren Oplueden.



Wéi mat verschiddene Smartphonë kéint ee mat Induktioun schaffen. Dann ass kee Kabel méi néideg, den Auto muss nëmmen iwwert esou enger Plattform geparkt ginn, déi de Stroum direkt un d'Batterie straalt. Nach besser: eng elektresch Strooss, déi während dem Fueren der Batterie ouni Ënnerbriechung Stroum liwwert. Renault huet mat Partner wéi Qualcomm oder Vedecom bäi Versailles eng Test-Pist vun 100 Meter entwéckelt, op där ee mat 100 Kilometer an der Stonn ouni Problem seng Batterie nees opluede kann. Leider ass esou e Projet extrem deier a virun allem och ganz komplizéiert ze bauen.



© afp



Eng aner Méiglechkeet wier d'Iddi vun Amazon, d'Firma huet esouguer schonn e Patent fir dëse Projet deponéiert: d'Oplueden duerch Dronen. Wa grad net méi genuch Energie am Auto ass, kann een de System froen, fir dass esou e klenge Fliger sech op den Auto setzt an esou d'Batterie nees vun der Loft aus während dem Fueren opluede kënnt. Kléngt méi geckeg, mä anscheinend realistesch.



Eng aner Firma, Toshiba, huet och viru Kuerzem eng Batterie ugekënnegt, déi bannen nëmme 6 Minutte kéint opgeluede ginn, fir ongeféier tëscht 200 an 300 Kilometer ze fueren. Déi kéint vun 2019 u verkaf ginn, bis dohinner mussen nach ganz vill Tester duerchgefouert ginn.



Aner Produzente si ganz fläisseg am Gaangen, hir eege Systemer ze perfektionéieren a missten an den nächste Méint nei Produiten ukënnegen. Et gëtt also ganz spannend ëm dem Elektro-Auto seng Zukunft!