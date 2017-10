Bezuelen ass een Deel vum Liewe ginn, an och hei gëtt et eng ganz intressant Entwécklung: ouni Kontakt, iwwer Internet, mat Suen déi een am richtege Liewe esou net fënnt...



Een neie Projet ass eréischt an der Entwécklungsphase an awer intresséiere sech scho vill Leit fir Curve, dës britesch Erfindung déi di ganz Sammlung vu Kreditkaarten an enger Kaart regroupéiert. Privat- a Business-Kaarte ginn hei gespäichert a mat enger App verlinkt.



Alles geschitt mat der App. Dëst ass den Nervesystem vum Konzept, well hei all d'Donnéeë vum Utilisateur agedroen a gespäichert ginn. Hei wielt een och virum shoppe wéi e Kont a wéi eng Kaart benotzt gëtt beim Bezuelen. Duerno gëtt déi physesch Kaart wéi eng ganz normal Kreditkaart am Buttek benotzt.



Déi funktionéiert och wéi eng normal Kreditkaart, mat enger Nummer, engem PIN-Code, an Zuelen op der Récksäit als zousätzlech Kontroll. U sech ass Curve ganz praktesch, well een hei Plaz gewënnt, a fir déi Leit déi dacks a vill esou bezuelen mat verschidde Banken a Kontoen, ass et schonn eng Erliichterung am Porte-Monnie.



Eng intelligent Kaart, déi och méi wäit geet a punkto Sécherheet, dat ass d'Zil vu Curve, well bäi all Transaktioun eng Noriicht geschéckt gëtt. Wann et heiansdo mat Mastercard oder Visa e puer Deeg dauert, hei gëtt een direkt informéiert wat wou a wéini bezuelt gouf.



Et ass sécher, séier an zouverlässeg, esou Belsch Experten, well een hei direkt weess wat mat senge Sue geschitt. Eng Manéier fir méi Kontroll iwwer seng Finanzen ze halen, awer och genee ze wëssen, wat een alles a leschter Zäit bezuelt huet. Soubal d'Kaart benotzt ginn ass, kritt een eng Notifikatioun um Handy an eng Email geschéckt.



Eng Lëscht kann och automatesch generéiert ginn, souwéi en Excel-Fichier am Fall vun der Comptabilitéit vu Firmen,... d'Léisungen sinn onendlech.



Dës Kaart ass och mat engem NFC-Chip equipéiert, fir contactless bezuelen ze kënnen, an déi gëtt iwwerall do ugeholl wou ee mat enger Mastercard bezuele kann. Probéiere kann een dat Ganzt schonn direkt um Site vu Curve.