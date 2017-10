© https://global.yamaha-motor.com

Well d'Vitesse op der Strooss ëmmer méi grouss gëtt, geet d'Sécherheet och an d'Luucht. Dofir ass de Multikonzern Yamaha amgaangen, Testphase mat engem sougenannte "Motobot" lafen ze loossen. Aneschters, wéi bäi Honda an hirem System Riding Assist, wou de Motorrad bäi niddreger Vitesse eleng fuere kann an esou dem Fuerer hëllefe kann, d'Maschinn auszebalancéieren, ass de Motobot net am Motorrad agebaut.



Hei geet et ëm een humanoide Roboter, deen amplaz vum Fuerer um Motorrad sëtzt. D'Aufgab vum Motobot ass mat héijer Vitesse ze fueren. Dëst Joer war d'Zil op enger Rennstreck méi séier, wéi 200 Kilometer pro Stonn ze fueren a géint den 9-fache Weltmeeschter Valentino Rossi unzetrieden. Deen, dee se "the Doctor" nennen, ass den erfollegräichste Motorradsfuerer op der Welt.



2015 hat Yamaha de Roboter virgestallt. En ass ongeféier esou grouss wéi eng Persoun a fiert ouni Problem mat engem normale Motorrad. De Motobot muss also Gas ginn, bremsen a schalte kënnen. De Roboter muss och d'Gläichgewiicht vun der Maschinn halen. Hei goufen ee GPS an ee speziellen Navigatiounssystem benotzt, fir eng Präzisioun vu 2,5 Zentimeter hinzekréien.



Dëst Joer huet de Motobot op d'mannst eng Aufgab gepackt: op enger riichter Streck eng Vitesse vun 200 Kilometer pro Stonn z'erreechen. Fir de Valentino Rossi ze klappen, ass et dës Kéier leider net duergaangen. Déi Zwee hu sech op enger Pist vun zwou Meilen (3,2 Kilometer) um Thunderhill Raceway Park zu Willows a Kalifornien getraff. De Motobot huet eng Zäit vun enger Minutt an 57,5 Sekonne gebraucht, fir déi Streck ze fueren. De Rossi war eendeiteg méi séier mat enger Zäit vun enger Minutt an 25,74 Sekonnen.







Déi japanesch Entreprise wëll an Zukunft de Roboter mat enger Funktioun equipéieren, déi d'Léieren erméiglecht. Mat deem System soll en dann déi Ideallinn vun der Streck analyséieren, verhalen an esou méi séier wéi de Mënsch sinn. Dës Technik soll méi spéit a verschidde Verkéiersmëttelen integréiert ginn.Dem Motobot seng nächst Aufgab steet also scho fest, méi séier wéi de séierste Mënsch op engem Motorrad sinn. Dat alles am Zeeche vun der Sécherheet.