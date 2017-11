© afp

© afp

Den iPhone X huet, fir unzefänken, e komplett neie Look. Keen Home-Knäppche méi, dofir awer ee Bildschierm mat der OLED-Technologie, deen déi ganz Fläch vum Apparat ofdeckt. Nei ass och d'Gesiichtserkennung, fir de Smartphone ze deblockéieren.Den 3. November kënnt den neien iPhone a 50 Länner gläichzäiteg eraus, och hei zu Lëtzebuerg.De Startpräis an den USA läit bei 999 Dollar, dat si ronn 856 Euro. Wéi all Kéier erwaarde sech d'Clienten extrem vill vun Apple, ëmsou méi dës Kéier, well den 8-Modell bis elo keng gutt Resultater erwisen huet, esou etlech Rumeuren. Zanter e puer Deeg huet déi kalifornesch Firma och vill kommunizéiert, andeems si d'Leit opgeruff huet, "fréi an d'Butteker ze kommen", well d'Nofro anscheinend dëst Joer "extrem héich" wier.An der Virbestellung zanter dem 29. Oktober wier den neie Modell scho bal net direkt ze kréien, esou Analysten vun der amerikanescher Press. D'Waardezäit fir eng Liwwerung ka mëttlerweil bis zu sechs Wochen daueren.Fir den onofhängegen Analyst Rob Enderle, ass et "e gutt Beispill vun elo, awer net vu muer". Senger Meenung no bréngt den iPhone X intressant Technologie fir d'éischte Kéier zesummen, awer näischt Revolutionäres.

Engem aneren spezialiséierten Analyst vum Gartner-Cabinet no "kann Apple eng Funktioun erausbréngen, déi et scho méi laang bäi der Konkurrenz gëtt, an awer ganz vill Succès domatter hunn." Esouguer wa se méi laang no deenen Aneren ukommen, brénge si et fäerdeg ze soen, dass se "alles besser gemaach hunn".



De méigleche Succès vum iPhone X kënnt aus enger Mëschung vun héijer Nofro an limitéierter Disponibilitéit. Kënschtlech Intelligenz gëtt hei och ganz streng analyséiert well d'Siri, den Assistent vun Apple, deen op d'Stëmm reagéiert, a ganz villen Tester uechter d'Welt manner gutt ofschneit, wéi den Google Assistant oder d'Alexa vun Amazon.



Google huet aus der kënschtlecher Intelligenz an sengem perséinlechen Assistent een Argument an der Vente vu sengem leschte Smartphone Pixel 2 gemaach. Apple wëll de Marché mat sengem sougenannte FaceID-System iwwerzeegen, déi Funktioun, déi d'Gesiicht op eng 3D-Manéier erkennt, fir den Handy opzemaachen.



© afp



Aner héichwäerteg Modeller waarde ganz gespaant op den iPhone X, d'Konkurrenz ass do ganz virsiichteg, wéi zum Beispill den Galaxy Note 8 Samsung oder de Mate 10 vum chineseschen Huawei, dee mëttlerweil op der drëtter Plaz vun den Top-Seller op der Welt steet.

Zanter dem Ufank vun der Aventure 2007 goufe méi wéi 1,2 Milliarden iPhone verkaf. Mat 12% vun de Vente op der Welt huet Apple dëst Joer nach 40 Milliounen iPhone tëscht Abrëll a Juni verkaf, mä d'Tendenz geet liicht erof. Dës Woch missten nei Zuelen a Resultater vun der Firma publizéiert ginn, bis dass e Freideg, 3. November den neie Modell "endlech" an der Vente steet.