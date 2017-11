© AFP

D'2017 goufe weltwäit bis elo 61 Sitte blockéiert. Dat waren der 43 méi wéi 2015. Dëse Chiffer huet déi däitsch Unesco-Kommissioun elo bekannt ginn.



Eleng an Indien goufen deemno 54 sougenannte Shutdowns registréiert, am Pakistan waren et der 11. Des Chiffere ginn aus engem Unesco-Rapport iwwert d'Meenungsfräiheet an d'Medienentwécklung ervir, deen e Méindeg zu Paräis presentéiert gëtt.

De Wolfgang Schulz, Member vun der däitscher Unesco-Kommissioun, huet betount, dass dës Blockéierunge schiedlech fir d'Entwécklung vun der Gesellschaft wieren. Et bréicht een onbedéngt méi Transparenz a Firmen misste méi kooperéieren.D'Auteure vum Unesco-Bericht verweisen awer och op déi positiv Entwécklung. Zum Beispill ass d'Zuel vun de Staaten, an deenen d'Gesetzer zur Informatiounsfräiheet gestëmmt goufen, vun 90 am Joer 2012 op 112 am Joer 2016 geklommen. Besonnesch an Afrika an an der Asien-Pazifik-Regioun wiere vill Gesetzer ëmgesat ginn. A ville Länner géif et awer nach ëmmer un der konsequenter Ëmsetzung vun de Gesetzer haperen.