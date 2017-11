© afp

Vill Froe goufen op soziale Medie gestallt, wéi zum Beispill déi, ob d'Sophia esou wéi all aner "normal" Fra behandelt géif ginn, elo, dass de Roboter d'Nationalitéit a Saudi-Arabien krut.



"Et ass schonn e komescht Gefill ze denken, dass esou eng Maschinn méi Rechter krut, wéi meng Duechter", esou d'Hadeel Shaikh, eng Fra aus Saudi-Arabien, déi e Kand mat engem libanesesche Mann krut an dat keng saudiarabesch Nationalitéit huet.



De Roboter gouf viru Kuerzem während enger grousser Investissementskonferenz zu Riyadh virgestallt. De Projet soll dem grousse Public an den Investisseure weisen, wéi Roboter-Technologie mat kënschtlecher Intelligenz déi Maschinne méi mënschlech soll gestalten.

Déi grouss Nouvelle gouf während enger Diskussioun virun engem grousse Grupp vu Leit annoncéiert, de Journalist Andrew Ross Sorkin huet dem Roboter d'Entscheedung vun der saudiarabescher Regierung live matgedeelt.



D'Äntwert vum Roboter war spontan: "I want to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. It is historic to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship." (Ech wëll dem Kinnekräich vu Saudi-Arabien villmools Merci soen. Ech si geéiert an houfreg, fir dës eenzegaarteg Auszeechnung ze kréien. Et ass historesch, den éischte Roboter ze sinn, dee mat enger Nationalitéit unerkannt gëtt).



Sophia ass vun Hanson Robotics zu Hong Kong gebaut ginn. De Grënner vun der Firma David Hanson sot, säin Zil ass Roboter ze bauen, déi wéi Mënschen ausgesinn a reagéieren. D'Leit kruten och gewisen, wéi de Roboter säin Gesiichtsausdrock änneren an upasse kann, wann ee mat hir schwätzt. Roserei, Trauer, Enttäuschung, Gléck, Iwwerraschung oder Freed: d'Sophia reagéiert, heiansdo mat enger klenger Paus dertëschent, bal wéi eng richteg Persoun.