Xbox One X (07.11.2017) /

Et ass also wuelgemierkt keng richteg nei Videospillkonsol, mee eng méi staark a 4K- an HDR-kompatibel Xbox One, mat engem Ultra-HD-Player dran.Um technesche Plang ass d'Këscht zwar méi staark wéi déi vergläichbar PS4 Pro. Wat elo um Marketing vu Microsoft drun ass, datt hiren Apparat richteg 4K kann duerstellen, net wéi d'Konkurrenz aus Japan, déi mat verschiddenem Gefuddels d'Bild op 4K oppompelt, bleift ofzewaarden. Nach ass net vill Software an deem Sënn prett an eraus, héchstens mol annoncéiert.D'Firma vu Redmond huet awer hir Erwaardungen an de leschte Méint, wat d'Vente vun der Xbox One X ugeet, schonn zréckgeschrauft. D'Xbox One X wier mat engem Präispunkt vu 500 Euro eppes fir Gaming-Enthousiasten, déi eben déi (aktuell) stäerkste Konsol vun der Welt mussen doheem stoen hunn an éischter manner fir de Grand Public.