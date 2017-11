© afp

Fir déi zweet Editioun, déi zu Lissabon organiséiert gëtt, hunn d'Organisateure ronn 1.500 Investisseuren an ongeféier 2.000 Start-Ups virgesinn. Hei kënnt een zesummen, fir sech ze treffen, iwwer nei Technologien ze schwätzen awer och, fir Sue fir säi Projet sichen.Mat engem Patt klappt et a Portugal anscheinend nach besser, oder esouguer och mat engem Surfbriet ënner dem Aarm, wéi déi 60.000 Visiteuren déi dräi Deeg éischter op Ericeira gefuer sinn, fir de Surf Summit. Hei gëtt an enger ganz entspaanter Atmosphär diskutéiert a gehandelt. D'Investisseure sinn déi, déi am aktiivsten op der Welt sinn an d'Start-Ups déi, déi am Meeschte verspriechen. Méi wéi een Drëttel vun de jonken Entreprisenm déi hei hiert Talent weisen, kommen herno mat Fongen eraus.Och de Premier Xavier Bettel ass en Dënschdeg zu Lissabon präsent gewiescht, fir d'Avantagen vum Lëtzebuerger System fir Start-Ups virzestellen. Als Kommunikatiounsminister waren e puer Konferenzen am Kader vum Web Summit virgesinn, dorënner eng, wou et ëm d'Fro gaangen ass, ob Legislatioun eng Brems fir Innovatioun ass oder net. Regierunge wären net do, fir innovativ Entreprisen auszebremsen, betount de Premier, ma trotzdem misste gewëss sozial Critèren erfëllt ginn.

Als Premier war och eng Entrevue mat sengem portugiseschen Homolog António Costa geplangt.

In 🇱🇺 we have as much legislation as needed and as less as possible to promote innovation. #WebSummit pic.twitter.com/s8AxBzqloG — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) November 7, 2017

E Méinden Owend goung et duerch d'Stroossen vu Lissabon mam fréiere franséische President François Hollande, fir iwwer zukünfteg Projeten ze diskutéieren. E Fënneftel vum ganze Kapital, wat pro Joer op der ganzer Welt an d'Technologie investéiert gëtt, fléisst an d'Keesen vu Firmen, déi um Web Summit präsent waren. Dat si ronn 2 Milliarden Dollar. Eng Geleeënheet, fir esou nei Firmen op Lëtzebuerg unzezéien, an een Deel vun der Zukunft mat ze gestalten.