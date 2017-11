© percko.com

Fréier huet een esou Péng mat Medikamenter oder engem Gurt bekämpft. U sech goufen d'Konsequenze vum Problem behandelt, net d'Ursaach. Mëttlerweil ass et och aneschters méiglech, präventiv an als Deel vum alldeegleche Liewen, wéi eng zweet Haut, déi een undoe kann.Dës franséisch Start-Up ass 2014 vum Quentin Perraudeau a vum Alexis Ucko gegrënnt ginn an huet sech als Zil gesat, innerhalb vun 2 Joer eng konkret an effikass Léisung géint Réckproblemer ze fannen. 80 Prozent vun der Weltpopulatioun wäerten op d'mannst eng Kéier an hirem Liewen mat esou Problemer konfrontéiert ginn, deemno e ganz interessante Marché fir déi 2 jonk Entrepreneuren an e nobele Grond, fir sech an dee Business ze lancéieren.U sech ass de Problem ganz einfach: mir halen eis net gutt, eis Wirbelsail ass doduercher net riicht an et kann zu Péng oder Deformatioune féieren. De System zwéngt déi Persoun, déi den T-Shirt unhuet, sech besser ze halen. Mat Hëllef vun aktive Sensoren, déi am Stoff op der Héicht vun der Wirbelsail, vun de Schëlleren a vun der Broscht integréiert sinn, gëtt de Kierper dozou bruecht, fir sech richteg a riicht ze halen.Et passt sech och der Morphologie vum Proprietär un an evitéiert, dass dëse ee kromme Réck entwéckelt, andeems Drock op dat 5. Kräiz ausgeüübt gëtt. Kinéen a Spezialisten an der Bio-Mechanik hunn d'Konzept validéiert, no engem Joer Recherchen an Entwécklung an enger erfollegräicher Finanzement-Campagne op Kickstarter. Déi zwee Entrepreneuren hate sech 30.000 Euro erhofft a koumen duerno mat enger Zomm vun 385.000 Euro eraus.Et ginn zwee Modeller, déi am Moment proposéiert ginn, den normalen, deen all Dag kann ugedoe ginn, an de speziellen T-Shirt, fir Sport ze maachen. Dat Ganzt a siwe Gréissten an zwou Faarwen. Nieft méi wéi 30.000 Clienten, hunn och Entreprisen e Kontrakt mat Percko ënnerschriwwen, fir dës Léisung hiren Employéen unzebidden.Dës Produite fënnt een op hirem Internetsite awer och op verschidden online Shopping-Plattformen, souwéi och a verschidde Filiale vun Nature et Découverte.