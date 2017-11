/prime

Wéi Amazon e Mëttwoch de Moien per Communiqué annoncéiert huet, kënne Clienten zu Lëtzebuerg zanter Neistem och vun den spezielle Konditiounen vun hirem Prime-Service profitéieren. Als Member kann een deemno seng Päck bannent engem Dag geliwwert kréien, bezilt keng Versandkäschte méi an huet en onbegrenzten Accès zu den Offeren vun Amazon Prime Video.Unbegrenzter Versand mit Lieferung innerhalb eines Tages für Hunderttausende Artikel in mehr als 30 Kategorien wie Elektronik, Computer, Bücher, Fashion, Küche, Haushalt & Wohnen, Werkzeug und viele mehr Die Prime-Mitgliedschaft beinhaltet Zugriff auf beliebte und preisgekrönte Amazon Originals-Serien wie The Grand Tour, American Gods, Transparent, The Man in the High Castle, Mozart in the Jungle, Goliath, The Tick sowie ausgewählte beliebte Filme und Fernsehserien – all das können Mitglieder jederzeit und überall über die Amazon Prime Video-App für Android-Mobiltelefone und -Tablets, iPhones und iPads sowie beliebte Smart-TVs oder online auf PrimeVideo.com sehenKunden in Luxemburg können Prime ab heute über www.amazon.de bestellen und in deutscher, englischer und niederländischer Sprache einkaufen.Kunden in Luxemburg können Prime für einen Einführungspreis von nur 3,99 Euro bestellen.

Luxemburg – 8 November 2017 – Amazon hat heute die Einführung von Amazon Prime in Luxemburg bekanntgegeben. Kunden können auf www.amazon.de /prime Mitglied werden und erhalten unbegrenzten, kostenlosen Versand mit Lieferung innerhalb eines Tages für Hunderttausende Artikel sowie Zugang zum unbegrenzten Streaming-Angebot von Amazon Prime Video. Die Mitgliedschaft für Amazon Prime in Luxemburg kann zu einem Einführungspreis von 3,99 Euro erworben werden. Darüber hinaus können Kunden ein Jahresabonnement zum Preis von 49 Euro abschließen. Amazon bietet zudem ein Probeabonnement, mit dem Kunden in Luxemburg das Prime-Angebot für 30 Tage testen können.



Weitere Vorteile für Prime-Mitglieder in Luxemburg sind der Zugriff auf exklusive Prime-Artikel, vorzeitiger Zugang zu Prime-Blitzangeboten, Teilnahme am Prime Day, einem eintägigen weltweiten Event exklusiv für Prime-Mitglieder, Twitch Prime – eine Premium-Erfahrung auf Twitch, der sozialen Videoplattform und -Community für Videospieler mit monatlich neuen In-Game-Inhalten, werbefreier Streaming-Wiedergabe und kostenlosen Abonnements für Twitch-Partner – und das unbegrenzte Speichern von Fotos über Prime Photo.



„Wir freuen uns, dass unsere Kunden in Luxemburg jetzt Teil der Community von Millionen von Mitgliedern auf der ganzen Welt werden können, die bereits die Vorteile von Prime genießen“, sagt Lou Santini, Director Prime und Delivery Experience Europe. „Mit dem Launch führen wir auch eine Reihe von Mehrwerten ein, wie etwa schnellen, kostenlosen Prime-Versand und Prime Video ab dem ersten Tag der Mitgliedschaft. Und das ist erst der Anfang. Wir planen mehr Auswahlmöglichkeiten für eine schnelle Lieferung und werden in Zukunft mehr Filme und Serien hinzufügen.









Vorteile der Prime-Mitgliedschaft für Kunden in Luxemburg unter www.amazon.de auf einen Blick



Unbegrenzter kostenloser Versand



Unbegrenzter kostenloser Versand mit Lieferung innerhalb eines Tages für Hunderttausende Produkte in mehr als 30 Kategorien wie Elektronik, Computer, Bücher, Fashion, Küche, Haushalt & Wohnen, Werkzeug und viele mehr.

Amazon Prime Video

Zugriff auf das unbegrenzte Streaming-Angebot mit vielen Filmen und Fernsehserien sowie Amazon Originals-Serien wie The Grand Tour, American Gods, Transparent und Mozart in the Jungle, die dystopische Science-Fiction-Fernsehserie The Man in the High Castle, Goliath mit Billy Bob Thornton, The Tick und viele weitere beliebte internationale Serien wie Mr. Robot, Fear The Walking Dead, Fleabag, Downtown Abbey, Preacher und The Night Manager. All das und mehr ist jederzeit über die Amazon Prime Video-App für Android-Mobiltelefone und -Tablets, iPhones und iPads sowie auf beliebten Smart-TVs oder online auf PrimeVideo.com verfügbar.

Exklusive Prime-Artikel

Hunderttausende Angebote auf Amazon, die nur Amazon Prime-Mitglieder nutzen können.

Prime-Blitzangebote & Prime Day

Bei einem Blitzangebot bietet Amazon für kurze Zeit ein begrenztes Kontingent an Rabatten auf einen Artikel. Prime-Mitglieder erhalten vorzeitigen Zugang zu diesen Angeboten. Darüber hinaus erhalten Prime-Mitglieder Zugang zu dem Amazon Prime Day, einem eintägigen weltweiten Shopping-Event exklusiv für Prime-Mitglieder.

Twitch Prime

Twitch Prime ist eine Premium-Erfahrung auf Twitch, der sozialen Videoplattform und -Community für Videospieler mit monatlich neuen In-Game-Inhalten, werbefreier Streaming-Wiedergabe und kostenlosen Abonnements für Twitch-Partner.

Prime Photo

Mit Prime Photos von Amazon können Kunden alle Fotos und Videos von ihren Telefonen, Computern und anderen Geräten sichern, organisieren und weitergeben. Die App speichert Fotos und Videos – selbst, wenn das Telefon verloren geht oder beschädigt wird. Sobald die Fotos auf Prime Photos gespeichert sind, können sie vom Gerät gelöscht werden, um so wieder mehr Speicherplatz zu gewinnen.