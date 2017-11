Déi éischt kommerziell Flich vun dëse Loft-Taxie si fir 2023 geplangt. Am Ufank gi si nach vun engem Pilot gefuer, awer wäerten och autonom fléie kënnen, sou de Spriecher vun Uber, Matthew Wing un d'Noriichtenagence AFP.Uber soll awer och mat Bell Helicopter an Embraer zesummeschaffen.Déi futuristesch Taxie wäerten elektresch bedriwwe sinn an dofir méi lues, méi bëlleg a méi ëmweltfrëndlech wéi een Helikopter sinn, seet Uber. Dës Maschinne wäerten dann och op "Vertiports", Parkingen op Diercher oder op Brochen.